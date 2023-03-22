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الرياضة

بوعناني:”تواجدي في الخضر رغم صغر سني ليس مهما”

بقلم فيصل زيان بوزيان
بوعناني:”تواجدي في الخضر رغم صغر سني ليس مهما”
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قال الوافد الجديد للمنتخب الوطني، بدر الدين بوعناني، إنّ تواجده بصفوف المنتخب رغم صغر سنه ليس بالأمر المهم.

وصرح بوعناني لقناة الفاف عبر اليوتوب، أمس الإثنين:” كوني أصغر اللاعبين في المنتخب الوطني لن يغير أي شيء”.

وأضاف بوعناني:” المهم هو اللعب باحترافية والتألق بإثبات الإمكانيات، وأن أبرهن  على أحقية التواجد مع المنتخب رغم صغر السن”.

وأوضح المتحدث:”تحدثت مع الناخب الوطني بلماضي، عن مشروع المنتخب مستقبلاً، الذي سأكون طرفا فيه، وسأكون في الخدمة في كل الأوقات، وسأبذل قصارى جهدي للتتويج بالألقاب”.

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