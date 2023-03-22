بوعناني:”تواجدي في الخضر رغم صغر سني ليس مهما”
بقلم فيصل زيان بوزيان
قال الوافد الجديد للمنتخب الوطني، بدر الدين بوعناني، إنّ تواجده بصفوف المنتخب رغم صغر سنه ليس بالأمر المهم.
وصرح بوعناني لقناة الفاف عبر اليوتوب، أمس الإثنين:” كوني أصغر اللاعبين في المنتخب الوطني لن يغير أي شيء”.
وأضاف بوعناني:” المهم هو اللعب باحترافية والتألق بإثبات الإمكانيات، وأن أبرهن على أحقية التواجد مع المنتخب رغم صغر السن”.
وأوضح المتحدث:”تحدثت مع الناخب الوطني بلماضي، عن مشروع المنتخب مستقبلاً، الذي سأكون طرفا فيه، وسأكون في الخدمة في كل الأوقات، وسأبذل قصارى جهدي للتتويج بالألقاب”.
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