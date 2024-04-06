بوعناني:”في كل مرة يتم استدعائي أشعر بسعادة الانتماء لعائلة المنتخب”

عبر جناح الأيمن للمنتخب الوطني بدر الدين بوعناني، عن سعادته وفخره، بتمثيل المنتخب الوطني الجزائري.

ونشرت الصفحة الرسمية للإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، فيديو حوار اللاعب بوعناني، والذي قال من خلاله:”أشعر بسعادة كبيرة في كل مرة أتلقى فيها استدعاء المنتخب الوطني”.

وأضاف اللاعب:”دعوة المنتخب الوطني تجعلني اشعر أننا نشكل أسرة واحدة، وجميعنا واعي بالمسؤولية والهدف الذي سنحققه”.

وتابع المتحدث:”كلمة “عائلة” كثيرا ماتترد داخل المنتخب الوطني، وهذا مايؤكد على أهميتها بالنسبة لنا، فنحن ندعم بعضنا البعض في كل الأوقات”.

وختم بوعناني حديثه بالقول:”الشعور كأننا “عائلة” يمثل قيمة كبيرة لنا، فهذا هو الشعور بالإنتماء، وهذا الإلتزام سيقودنا سويا لتحقيق إنجازات كبيرة سويا”.