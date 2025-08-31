بوعناني: “أحب أسلوب شتوتغارت وأريد التطور أكثر”

أعرب لاعب “الخضر” بدر الدين بوعناني، عن سعادته الكبيرة بانضمامه إلى نادي شتوتغارت الألماني، وذلك في تصريحات خص بها الموقع الرسمي للفريق.

ومباشرة بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح. اليوم الأحد، وتوقيعه عقده مع الفريق الألماني، قال بوعناني: “شتوتغارت نادٍ كبير، وأنا سعيد جدًا بوجودي هنا.”

أما عن طموحاته مع النادي، أضاف الدولي الجزائري. القادم من نيس الفرنسي: “تابعتُ أيضًا الدوري الألماني في فرنسا، وأحب أسلوب لعب شتوتغارت.. أريد أن أتطور أكثر وأن أساهم بقدراتي في نجاحنا كفريق.”