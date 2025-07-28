بوعناني: “أسعى لكسب ثقة الناخب الوطني بهدف ضمان مشاركتي في “الكان””

كشف الدولي الجزائري، بدر الدين بوعناني، لاعب نادي نيس الفرنسي، أهدافه في الموسم الكروي الجديد، مع ناديه نيس، والمنتخب الوطني.

وصرح بوعناني، في حوار خص به الموقع الرسمي لناديه نيس: “موسم ناجح بالنسبة لي هو ضمان مكانة أساسية في الفريق، وتحقيق التأهل لرابطة أبطال أوروبا”.

كما أضاف الدولي الجزائري: “على المستوى الشخصي أريد تحقيق أرقام أفضل من الموسم الماضي”.

وأردف: “أطمح أيضا للتواجد ضمن قائمة المنتخب الوطني في الطبعة المقبلة من نهائيات كأس أمم إفريقيا”.

وتابع بدر الدين بوعناني: “في الطبعة الماضية ضيعت المشاركة في “الكان”، بسبب اصابة، وكان ذلك جد محزن بالنسبة لي، لذا أسعى بجهد لكسب ثقة الناخب الوطني، للتواجد ضمن مخططاته”.