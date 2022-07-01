بوعناني :”أصولي جزائرية ولما لا سأحمل قميص المنتخب الوطني يوما ما”

أبدى بدر الدين بوعناني، قائد المنتخب الفرنسي لأقل من 18 سنة، انبهاره الكبير من الجمهور الذي حضر مباراة الجزائر أمس في ملعب الشهيد أحمد زبانة بوهران.

وقال بوعناني في تصريح لـ “النهار” عقب المباراة “الجمهور كان مذهلا رغم أنه كان ضدنا، بصراحة لم أكن أنتظر أن يتواجد الجمهور بهذا الشكل”.

كما تطرّق بوعناني للحديث عن إمكانية حمل القميص الجزائري مستقبلا “أنا حاليا أركز على مشواري الرياضي. كما أؤكد أنه لا أحد اتصل بي، لكن لما لا سأحمل قميص المنتخب الجزائري يوما ما إن شاء الله”.

وأضاف “أعرف لاعبين مثل عطال، بوداوي ديلور. كما أظن أن مشروع المنتخب الجزائري جيّد ومثير للاهتمام”.

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