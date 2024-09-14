بوعناني إحتياطي و يسقط أمام مارسيليا بثنائية نظيفة

تعرض الدولي الجزائري، بدر الدين بوعناني، اليوم السبت، لهزيمة رفقة فريقه نيس، أمام أولمبيك مارسيليا، بثنائية نظيفة.

في إطار مواجهة الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي “الليغ1”.

وشارك لاعب الخضر، بوعناني، كإحتياطي في المواجهة، بداية من الدقيقة الـ69 من الشوط الثاني، ولم يتمكن من صنع الفارق لصالح فريقه، رغم النقص العددي الذي عانى منه الفريق المنافس، في آخر ربع ساعة من عمر اللقاء.

ونال لاعب الخضر، بوعناني، تنقيطا متوسطا في هذه المواجهة، بعلامة 6.6.

في حين غاب الدولي الجزائري الآخر، هشام بوداوي، عن هذه المواجهة، بداعي الإصابة.