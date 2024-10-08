بوعناني: “المنافسة الشرسة حافز لجميع اللاعبين لتقديم الإضافة”

أكد جناح المنتخب الوطني، بدر الدين بوعناني، جاهزية تعداد الخضر لتحقيق الفوز أمام منتخب التوغو.

وصرح بوعناني، اليوم الثلاثاء، خلال المنطقة المختلطة لوسائل الإعلام بمركز التحضيرات بسيدي موسى: “سعيد بالعودة مجددا إلى الجزائر وتمثيل المنتخب الوطني مجددا، نحن نعي حجم المسؤولية. وجميع اللاعبين جاهزون لتبليل القميص”.

وأضاف لاعب نيس: “المنافسة جيدة لجميع اللاعبين، لأنها حافز لتقديم كامل الإمكانيات، وتعود بالفائدة على المنتخب”.

وختم بوعناني: “تعرفت على الطاقم الفني الجديد والوافدين الجدد للخضر. كل الأمور سارت كما يجب، وأنا جاهز لتقديم ما عليّ لو يمنحني المدرب الفرصة”.