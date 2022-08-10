بوعناني :”سعيد جدا بمنح الجزائر ميدالية ذهبية “

ابدى العداء الجزائري أمين بوعناني سعادته الكبيرة بمنحه الجزائر أول ميدالية ذهبية في منافسة الألعاب الإسلامية الجارية بمدينة قونية التركية.

وقال في تصريح للصفحة الرسمية للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، اليوم الاربعاء، :”الحمد لله على أول ذهبية للجزائر. الرقم كان جيّدا رغم أن الحظ لم يكن معي بسبب العوامل المناخية والرياح . سأشرف الجزائر مجدّدا في المواعيد المقبلة”.

وأضاف “اتمنى كل التوفبق للمنتخب الوطني الجزائري و حصد عدد كبير من الميداليات لصالح المنتخب الوطني”.

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