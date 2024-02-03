بوعناني ضمن قائمة لوريون في مواجهة ميتز

يتواجد الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني ضمن القائمة الموسعة لفريقه الجديد لوريون خلال مواجهة ميتز المنتظر إجرائها غدا.

وستجري المباراة خارج القواعد ضمن الجولة 20 من البطولة الفرنسية بملعب “سان سامفوريان”.

و من المنتظر، ان يعتمد مدرب لوريون على بوعناني بشكل أساسي في المباراة أمام المستضيف ميتز. خاصة وأنه يملك الخبرة الكبيرة في التعامل مع مثل هذه المباريات رغم صغر سنه.

وستكون مباراة ميتز، اول إمتحان للجزائري الذي يسعى لرد الاعتبار لنفسه، بعدما مر بمرحلة فراغ تسببت في غيابه عن كأس أمم افريقيا رفقة الخضر. التي لا زالت تجري حاليا بكوت ديفوار.

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