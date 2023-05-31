بوعناني: “فخور بتتويجي بجائزة أفضل لاعب شاب وأتمنى تقديم الأحسن مستقبلا”

أبدى الدولي الجزائري، بدر الدين بوعناني، سعادته الكبيرة لاختياره أفضل لاعب شاب لهذا الموسم في ناديه نيس، وعزمه على مواصلة التألق.

وصرح بوعناني، للموقع الرسمي لناديه نيس: “أنا جد فخور، بهذا التكريم، وتتويجي بلقب أفضل لاعب شاب في الفريق”.

كما أضاف: “أشكر جماهيرنا من كل قلبي على دعمهم الكبير لنا كون ذلك كان جد مهم، وعلى تصويتهم لصالحي وأتمنى أن أرد لهم الجميل فوق الميدان”.

وأردف: “قبل ستة أشهر لم أكن أتوقّع أن أكون أفضل لاعب شاب للفريق، لكن كنت أنتظر فرصة من المدرب، وكان عليّ استغلالها”.

وتابع بدر الدين بوعناني: “أظن أنني قدمت مردودا في المستوى خلال ستة أشهر، واتمنى تقديم الأفضل في السنوات المقبلة”.