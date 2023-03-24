بوعناني :”لم أكن أنتظر المساهمة في الفوز بأول مباراة مع الجزائر”

كشف صاحب التمريرة الحاسمة بدر الدين بوعناني أنه سعيد جدا بالمشاركة في الفوز لـ “الخضر” امام منتخب النيجر.

وقال بوعناني في تصريح لـ “النهار” عقب المباراة “أنا سعيد خاصة خاصة وأني شاركت بطريقتي في الفوز وتسجيل الهدف الثاني”.

كما أضاف بوعناني “أظن أن دخولي قدّم إضافة، خاصة بعد تقديم يد العون لرياض، اللعب للجزائر أم غير عادي خاصة وأمام الجمهور العريض والكبير الذي جاء إلى الملعب”.

وختم مهاجم نيس عن كلامه مع المدرب جمال بلماضي قبل المباراة “بلماضي طالب مني عدد من النصائح وطبّقت ذلك على أرض الواقع، وحقّقت هدفي الأول”.

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