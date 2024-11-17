بوعناني: “محرز لاعبي المفضل منذ الصغر وهو أفضل من جاورته في الملعب”

أثنى الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني، لاعب نادي نيس الفرنسي، على قائد الخضر رياض محرز، مؤكدا أنه لاعبه المفضل، كما كشف العديد من الأمور الأخرى التي تربطه بالمنتخب الوطني.

وصرّح بوعناني، في حوار قصير، خصّ به الموقع الرسمي لنادي نيس: “رياض محرز أفضل لاعب، لعبت إلى جانبه”.

كما أضاف الدولي الجزائري: “عندما كنت صغيراً اللاعب المفضل بالنسبة لي كان رياض محرز، وكريستيانو رونالدو”.

وأردف: “أول قميص رياضي ارتديته عندما كنت صغيرا، كان عمري 5 سنوات، وكان قميص المنتخب الوطني، لا يحمل اسم أو رقم أي لاعب”.

وعن علاقته بزملائه في المنتخب الوطني، قال بدر الدين بوعناني: “اللاعبون المقربون لي في المنتخب الوطني هم حاج موسى، غويري، آيت نوري، بن رحمة وشايبي”.