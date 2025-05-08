بوعناني مرشح لجائزة مرموقة في نادي نيس

أعلن نادي نيس الفرنسي، اليوم الخميس، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في الفريق هذا الموسم.

ومن أبرز الأسماء المرشحة الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني، الذي بصم على موسم استثنائي مع “النسور” في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وخطف بوعناني، ذو الـ20 ربيعا، الأضواء بأدائه المتوازن بين المهارة والانضباط هذا الموسم. ليحجز مكانًا له بين أبرز المواهب الصاعدة في “الليغ 1”. سواء في مركز الجناح أو صانع الألعاب.

وخاض لاعب الخُضر هذا الموسم مع نيس 35 مباراة في منافسات الدوري الفرنسي، الكأس والدوري الأوروبي. وقدم 7 مساهمات تهديفية ( 4 أهداف+ 3 تمريرات حاسمة).

الجماهير مدعوة الآن لدعم الدولي الجزائري في هذا التحدي الفردي، من خلال التصويت عبر الموقع الرسمي لنادي نيس. الترشيح لا يكفي، فصوت المشجع قد يكون الفارق بين مجرد تقدير، ولقب مستحق يخلّد موسمًا رائعًا للاعب شاب يملك كل مقومات التألق.

رابط التصويت: https://forms.lk-s.com/espoir_saison2425