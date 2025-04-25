بوعناني ممررا حاسما أمام “البياسجي”

​تألق الدولي الجزائري، بدر الدين بوعناني، بتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ34 من المباراة الجارية حاليًا بين فريقه نيس والعملاق باريس سان جيرمان، ضمن الجولة الـ31 من الدوري الفرنسي “ليغ 1″،

ليساهم في تقدم فريقه على باريس سان جيرمان، قبل أن يتمكن المنافس من تعديل النتيجة في الدقيقة الـ42.​

وخطف، بدر الدين بوعناني، الأضواء بعدما قدّم تمريرة حاسمة رائعة في الدقيقة الـ34. مهدياً هدف التقدم لفريقه أمام البياسجي.

وواصل بوعناني، تألقه هذا الموسم، إذ أظهر لمسته الفنية العالية أمام واحد من أقوى دفاعات الدوري الفرنسي. كما بصم على المساهمة التهديفية الثانية تواليا، بعد “أسيست” أمام نادي أنجي.

للإشارة، خاض بوعناني مع ناديه نيس هذا الموسم 33 مباراة في كل المنافسات، وقدم تمريرتين حاسمتين وسجل أربعة أهداف.