بوعناني ممرر حاسم في ودية نيس و ريزيسبور التركي

بصم اللاعب الدولي الجزائري، بدر الدين بوعناني، اليوم السبت، على تمريرة حاسمة، في مواجهة فريقه نيس، أمام ريزيسبور التركي وديا.

وشارك، بوعناني، أساسي في هذه المواجهة، وقدم تمريرة الهدف الأول لصالح فريقه، في الدقيقة 18 من الشوط الأول، بعد أن راوغ مدافعي المنافس، وقام بعرضية سجل زميله، لابوردي، هدفا رائعا بمقصية.

وعرفت المواجهة، تواجد كل من حارس المنتخب الأولمبي، تيدي بولهندي، والجناح الأيمن الدولي الجزائري، بلال براهيمي، ضمن مقاعد البدلاء.

فيما لم يستدعى لاعب الخضر الآخر، هشام بوداوي، لخيارات فنية من قبل المدرب، فرانك هايس.