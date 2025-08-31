بوعناني مُنتظر في ألمانيا لترسيم التحاقه بـ “شتوتغارت”

يُرتقب أن يحل الدولي الجزائري، ولاعب نيس الفرنسي، بدر الدين بوعناني، اليوم الأحد، بالأراضي الألمانية من أجل ترسيم التحاقه بنادي شتوتغارت.

ومنحت إدارة نادي الجنوب الفرنسي. موافقتها النهائية لبيع لاعب “الخضر” هذه الصائفة. وفقا لما أكده مساء أمس السبت، الصحفي الفرنسي سانتي أونا.

وأشار ذات الصحفي، في تغريدة على حسابه الشخصي عبر منصة “إكس”. إلى أن مسؤولي نيس، منحوا موافقتهم لبوعناني. من أجل السفر إلى ألمانيا لاجتياز الفحص الطبي.

كما أوضح الصحفي الفرنسي الموثوق في سوق انتقالات اللاعبين. أن صفقة انتقال الدولي الجزائري إلى شتوتغارت، تقدر بـ 20 مليون أورو، بعقد يمتد إلى صيف 2030.

يشار إلى أن شتوتغارت سيعلن قريبا، عن صفقة بوعناني. في حال اجتيازه الفحص الطبي بنجاح. لاسيما وأن الميركاتو الصيفي، في معظم الدوريات الأوروبية. سيختتم مساء غدٍ الاثنين، الفاتح من سبتمبر بداية من الساعة 20:00.