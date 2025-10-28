بوعناني: “نهائي “الكان” أمام المغرب؟ سنضربهم قليلا”

توعد لاعب “الخضر” بدر الدين بوعناني، المنتخب المغربي بالهزيمة، في حال وصل المنتخبان إلى نهائي كأس أمم إفريقيا المقررة بالمغرب في الفترة ما بين الـ 21 ديسمبر 2025 والـ 18 جانفي 2028.

وقبل أيام قليلة، عن انطلاق المحفل القاري، نزل نجم شتوتغارت الألماني. ضيفا على احدى البرامج الخاصة بقناة “TFT Morocco”. رفقة زميله في النادي المغربي بلال خنوسي، والمغربي الآخر، ابراهيم صلاح، لاعب بال السويسري.

وفي مقتطف صغير نشرته “TFT Morocco” من المقابلة الإعلامية، توعد بوعناني، الثنائي المغربي بشر هزيمة، ممازحا إياهم، وقال: “نهائي كأس أمم إفريقيا، بين الجزائر والمغرب، سنضربهم قليلا”.

وهي التصريحات التي صنعت الحدث في وسائل التواصل الاجتماعي. وسط آمال كبيرة من جمهور المنتخبان في الالتقاء خلال المحفل القاري، ولما لا في النهائي.