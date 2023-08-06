بوعناني وبراهيمي أساسيان في مواجهة فيورنتينا

يواجه الدوليان الجزائريان بدر الدين بوعناني، وبلال براهيمي، اليوم الأحد، رفقة ناديهما نيس الفرنسي، مباراة ودية تحضيرية، في مواجهة فيورنتينا.

وكشفت إدارة نيس، عبر السحاب الرسمي لفريق على “تويتر” تشكيلتها الأساسية في هذه المواجهة، والتي ضمت اسمي بوعناني، وبراهيمي.

كما قرر الطاقم الفني لنادي نيس، ابقاء الجزائري الآخر يوسف عطال، على دكة البدلاء مع بداية هذه المباراة.

ويطمح كل بدر الدين بوعناني، وبلال براهيمي، للبروز في هذه المباراة التحضيرية لضمان مكانتهما الأساسية مع بداية الموسم الجديد.