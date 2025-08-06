بوعناني وبوداوي أساسيين أمام بنفيكا في تصفيات رابطة الأبطال

سجل اللاعبان الجزائريان بدر الدين بوعناني وهشام بوداوي حضورهما في التشكيلة الأساسية لفريق نيس الفرنسي، في المواجهة المرتقبة أمام بنفيكا البرتغالي.

وتلعب المباراة مساء اليوم لحساب ذهاب الدور التمهيدي من تصفيات دوري أبطال أوروبا، بملعب أليانز ريفييرا في مدينة نيس.

وتؤكد هذه الخطوة ثقة الجهاز الفني في الدوليين الجزائريين للدفاع عن حظوظ النادي في مباراة مفصلية، يطمح فيها محبو الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية.