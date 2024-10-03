بوعناني وبوداوي يسقطان برباعية أمام لازيو

تعرض الثنائي الدولي الجزائري لنادي نيس الفرنسي، بدر الدين بوعناني وهشام بوداوي، اليوم الخميس، لخسارة قاسية في مواجهة لازيو الإيطالي.

في إطار مواجهة الجولة الثانية لدور مجموعات “الأوروبا ليغ”.

وشارك لاعبا الخضر، بوعناني وبوداوي، أساسيين من جانب نيس، في هذه المواجهة التي احتضنها ملعب “أولمبيكو”، بالعاصمة الإيطالية روما، وخسرا أمام لازيو برباعية مقابل هدف.

ولعب الجناح الأيمن، بوعناني، حتى الدقيقة الـ68، ونال علامة 7.0، بعد أن قدم تمريرتين مفتاحيين في اللقاء.

أما لاعب الوسط، بوداوي، فقد شارك إلى غاية الدقيقة الـ69. وقدم أداء متوسط في اللقاء، وحصل على علامة 6.6.

للإشارة، سجل الثنائي، بوعناني وبوداوي، عودتهما إلى صفوف المنتخب الوطني، تحسبا لمواجهتي التوغو المزدوجتين، في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، بتاريخ 10 و 14 أكتوبر الجاري.