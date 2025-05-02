بوعناني وبوداوي يقودان نيس إلى “بوديوم” الدوري الفرنسي

قاد الثنائي الجزائري، هشام بوداوي وبدر الدين بوعناني، فريقهما نيس لتحقيق فوز مهم ومثير أمام ضيفه ريمس بنتيجة هدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة بملعب “أليانز ريفييرا” ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الليغ 1.

وسجل هدف المباراة الوحيد مورغن ساسون في الدقيقة الـ15.

وعرفت المباراة تقديم بوداوي مستويات مميزة في خط الوسط، بفضل تنظيمه اللعب واسترجاعه عدداً من الكرات، ليتحصل عل نقطة 7 من 10، حسب موقع “صوفاسكور” المختص.

من جانبه، تألق بوداوي في المباراة وساهم في صناعة اللعب وقدم لمحات فنية مهارية، لينال تنقيط 6.5 من 10 حسب المصدر نفسه.

وبهذا الفوز، رفع نيس رصيده إلى 57 نقطة في المركز الـ 3، بفارق نقطة واحد خلف مارسيليا صاحب المركز الثاني.

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