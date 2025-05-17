بوعناني وبوداوي يقودان نيس لانتصار كاسح أمام بريست ويضمنان التأهل إلى دوري الأبطال

قدّم الثنائي الجزائري بدر الدين بوعناني وهشام بوداوي أداءً رائعًا سهما من خلاله في فوز تاريخي لفريقهما نيس بنتيجة 6-0 أمام نادي بريست، في المباراة التي أُقيمت ضمن الجولة الـ34 والختامية من الدوري الفرنسي - الليغ 1.

وكان بوداوي أول من بصم على حضوره في اللقاء، حيث قدّم تمريرة حاسمة مميزة جاء منها الهدف الأول في الدقيقة 16، ليمنح فريقه أفضلية معنوية على أرضية الميدان.

بعدها واصل نيس ضغطه الهجومي، وسجل هدفين آخرين قبل نهاية الشوط الأول. ويتمكن بوعناني من تسجيل الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 28. مؤكّدًا علو كعبه وقدرته على تحمل المسؤولية الهجومية.

وشارك بوعناني كأساسي منذ بداية اللقاء وحتى الدقيقة 69، حيث قدم مردودًا هجوميًا مميزًا. بينما خاض بوداوي المباراة كاملة، وكان من بين أفضل اللاعبين على أرضية الملعب بفضل تمريراته الدقيقة ومجهوده البدني الكبير في وسط الميدان.

بهذا الفوز، يضمن نادي نيس المشاركة الأوروبية بهذا الفوز الكبير، حيث رفع رصيده إلى 60 نقطة ليقفز إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، ضامنًا المشاركة في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وهو إنجاز مهم يعكس تطور الفريق وثبات مستواه في الجولات الحاسمة من الموسم.