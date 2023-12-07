بوعناني :”وقت الاسترجاع للعودة .. شكرا على رسائلكم”

أبدى الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني ثقته الكبيرة في نفسه للعودة بقوة إلى المنافسة الرسمية بعد شروعه في الاسترجاع.

وأكد بدر الدين بوعناني، عبر “ستوري” له في صفحته الرسمية لـ “انستغرام”، اليوم الخميس “وقت الاسترجاع الآن من اجل العودة مجددا بأكثر قوة، شكرا جميعا على رسائلكم”.

وكشفت وسائل إعلام فرنسية، آن مهاجم نيس الفرنسي تعرض لإصابة على مستوى الكاحل، التي قد تبعده على المنافسة الرسمية لـ 5 أسابيع كاملة، ما يؤكد ضياعه لمنافسة كأس أمم أفريقيا رفقة الخضر التي ستنطق في جانفي القادم.

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