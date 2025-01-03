بوعناني و بوداوي يفوزان أمام غويري في “الليغ1” الفرنسية

تمكن صانع ألعاب نادي نيس، الدولي الجزائري، بدر الدين بوعناني، من الفوز أمام مواطنه، أمين غويري، مهاجم نادي رين، في إطار الجولة الـ16 من “الليغ1” الفرنسية.

وخاض لاعب نيس، بوعناني، المباراة أساسيا، قبل استبداله في الدقيقة الـ71، ونال تنقيط 6.7 من 10 (حسب موقع صوفاسكور المختص).

من جانبه،لعب متوسط الميدان، هشام بوداوي، في كامل أطوار هذه المواجهة، ونال تنقيط 6.8 من 10 (حسب صوفاسكور).

فيما خاض مهاجم رين، أمين غويري، هذه المواجهة بديلا، بداية من الدقيقة الـ46 من الشوط الثاني، وقدم أداءً متوسطا بنيله تنقيط 6.5 من 10.