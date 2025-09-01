بوعناني يباشر تدريباته مع ناديه الجديد شتوتغارد

سجل الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني، أول ظهور له في تدريبات ناديه الجديد شتوتغارد الألماني، استعدادا لمباراتهم المقبلة.

ونشرت إدارة نادي شتوتغارد، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، صور مشاركة مستقدمها الجديد، بوعناني، في الحصة التدريبية الأخيرة للفريق.

كما أرفق مسؤولو النادي الألماني هذه الصور، بتعليق جاء فيه: “مرحبا بك بوعناني في شتوتغارد.. استمتع بأول حصة تدريبية لك مع زملائك”.

يذكر أن بدر الدين بوعناني، رسّم يوم أمس الأحد، التحاقه بنادي شتوتغارد الألماني، ضمن الميركاتو الصيفي، قادما من نادي نيس الفرنسي.