بوعناني يتألق بـ”دوبل أسيست” أمام “البياسجي”

واصل الدولي الجزائري، بدر الدين بوعناني، عروضه المميزة هذا الموسم، إذ تألق في المباراة التي جمعت فريقه نيس بضيفه باريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الفرنسي “ليغ 1”.

وقدّم بوعناني، تمريرتين حاسمتين، كان لهما أثر مباشر في ترجيح كفة نادي الجنوب الفرنسي.

البداية كانت في الدقيقة الـ34، عندما مرر بوعناني كرة دقيقة أهدت هدف التقدم لفريقه أمام العملاق الباريسي. قبل أن يعادل الضيوف النتيجة سريعًا في الدقيقة الـ42.

لكن نجم “الخضر” لم يكتفِ بذلك، بل عاد في الدقيقة الـ70 ليمرر كرة حاسمة أخرى سجل منها زميله ندايسيمي الهدف الثالث. موسعًا الفارق إلى 3-1 لصالح نيس، وسط أداء راقٍ من صاحب الـ19 عامًا.

بهذه الثنائية في صناعة الأهداف، يواصل بوعناني تألقه اللافت. موقعًا على مساهمته التهديفية الثالثة على التوالي بعد “أسيست” في الجولة الماضية أمام أنجيه.

كما رفع رصيده هذا الموسم إلى 4 أهداف و 4 تمريرات حاسمة في 33 مباراة في كل المسابقات.