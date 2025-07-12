بوعناني يتألق ويسجل ثنائية أمام سيركل بروج

تألق الدولي الجزائري، بدر الدين بوعناني، اليوم السبت، في أول استعدادات ناديه نيس الفرنسي، تحسبا للموسم الكروي الجديد.

بعدما تمكن من تسجيل ثنائية رائعة في شباك نادي سيركل بروج، في الدقيقة الثانية من الشوط الأول، والدقيقة الواحدة والخمسين من الشوط الثاني.

وقاد فريقه للفوز في أول الوديات بهدفين مقابل هدف أمام المنافس البلجيكي.

وأكد بوعناني، مرة أخرى مستواه المتصاعد وقدرته على صنع الفارق، وبرهن أنه بإمكانه أن يكون ورقة هجومية رابحة لفريقه.