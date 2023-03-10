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الرياضة

بوعناني يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الخطوة

بقلم النهار أونلاين
بوعناني يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الخطوة
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صنع اللاعب الفرانكو جزائري بدر الدين بوعناني الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، بعد اقدامه على خطوة غير متوقعة.

حيث قام اللاعب بوعناني بحذف جميع صوره بقميص المنتخب الفرنسي لأقل من 17 سنة، على الانستغرام، وترك صوره فقط بقميص فريقه نيس.

الأمر الذي قد يؤكد لمتابعي المنتخب الوطني، أن خطوة اللاعب هذه إشارة واضحة منه في نيته الانضمام للمنتخب الوطني الجزائري.

للإشارة، سبق وأن أعلن والد اللاعب بدر الدين بوعناني عن نية ابنه تمثيل ألوان المنتخب الوطني مستقبلاً.

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