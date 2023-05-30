بوعناني يختار أفضل موهبة في نيس هذا الموسم
بقلم عزيز طالبي
اختار فريق نيس الفرنسي الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني أفضل لاعب شاب في نيس في الموسم الكروي 2022 – 2023.
وقالت إدارة نيس عن هذا القرار عبر الصفحة الرسمية لها على تويتر اليوم الثلاثاء، أن بوعناني يعتبر أفضل موهبة في النادي الفرنسي بفضل ما قدّمه طيلة الموسم.
كما نشرت إدارة النادي الفرنسي فيديو، ألفضل اللقطات الفنية لمهاجم الخضر في الدوري الفرنسي و المنافسة الأوروبية التي شارك فيها هذا الموسم.
Badredine Bouanani est votre Espoir #OGCNice de la saison 💫
Félicitations Bad’ 👏🔴⚫️ pic.twitter.com/mGQN31VHCS
— OGC Nice (@ogcnice) May 30, 2023
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti
رابط دائم : https://nhar.tv/fSrRI