بوعناني يساهم في فوز نيس الكبير أمام سانت إيتيان

ساهم الجناح الدولي الجزائري، أمين بوعناني، في فوز فريقه نيس أمام سانت إيتيان، بثمانية أهداف دون رد.

وشارك لاعب الخضر، بوعناني، اليوم الجمعة، في مواجهة فريقه أمام سانت إيتيان، بديلاً بداية من الدقيقة 46 من الشوط الثاني من المباراة التي جرت فعالياتها بملعب أليانز ريفيرا، في إطار الجولة الخامسة من “الليغ1”.

وقدم اللاعب، بوعناني، في المواجهة 21 تمريرة ناجحة، منها تمريرتان مفتاحيتان، وتسديدتان نحو المرمى.

كما ساهم بوعناني، بتسديدة على مرمى المنافس ارتطمت بالقائم، تابعها زميله ديوب، محرزا الهدف السابع في المواجهة.

للإشارة، شارك الجناح بوعناني، مع ناديه نيس، في 5 مباريات هذا الموسم منها مرة واحدة أساسيا.