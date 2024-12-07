بوعناني يسجل أول أهدافه في “الليغ1” هذا الموسم

تمكن الجناح الأيمن الدولي الجزائري، بدر الدين بوعناني، من تسجيل أول أهدافه هذا الموسم مع فريقه نيس، في الدوري الفرنسي ” الليغ1″.

وخاض لاعب الخضر، بوعناني، اليوم السبت، مواجهة فريقه نيس أمام لوهافر، في إطار الجولة 14 من “الليغ1” أساسيا في منصب صانع ألعاب، ولغاية الدقيقة 79.

وتمكن بدرالدين بوعناني، من تسجيل الهدف الثاني لصالح فريقه عند الدقيقة الـ75 من الشوط الثاني. في المواجهة التي إنتهت بفوز نيس بهدفين مقابل هدف.

كما تسبب في ركلة جزاء والتي جاء منها الهدف الأول لفريقه. كما نال، بوعناني، تنقيط 7.3 في اللقاء.

ويعد هذا الهدف، الأول في رصيد بدر الدين بوعناني، هذا الموسم في الدوري الفرنسي، بعد 12 مشاركة، و 415 دقيقة لعب لحد الآن.