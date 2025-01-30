بوعناني يسجل رابع أهدافه هذا الموسم

تمكن الدولي الجزائري، بدر الدين بوعناني، اليوم الخميس، من تسجيل رابع أهدافه هذا الموسم مع فريقه نيس الفرنسي.

وذلك بمناسبة مواجهة الجولة الثامنة من منافسة “الأوروباليغ”، التي جمعت فريقه بنادي بودو غليمنت النرويجي.

وشارك جناح الخضر، بوعناني، في كامل أطوار هذه المواجهة التي انتهت بالتعادل بهدف في كل شبكة. وسجل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة الـ74.

ليصل بذلك بوعناني لرابع أهدافه هذا الموسم خلال 25 مباراة خاضها مع فريقه في جميع المنافسات لحد الآن.