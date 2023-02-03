بوعناني يغازل الفاف ويراوغ الفرنسيين :” محرز قدوتي”  

وجّه بدر الدين بوعناني اللاعب الفرانكو جزائري في صفوف نيس الفرنسي رسالة خاصة لـ “الفاف” قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله الدولي.

وقال بدر الدين بوعناني في حواره الحصري لمجلة “أونز مونديال” اليوم “محرز أكبر مثال لي، أستلهم كثيرا منه، أكثر ما يعجبني فيه هو قدرته على تجاوز المدافعين والتخلص منهم بطريقته الخاصة”.

كم أضاف بوعناني “إنه لاعب لا يمكن التوقع ما سيفعله، لا تعرف تماما ما ينوي فعله”.

وأردف اللاعب الذي شارك في ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي جرت بالجزائر “محرز يمتلك قدرة خارقة للعادة في ترويض الكرة، كما أنه ذكي جدا”.

وقدّم النجم الصاعد صاحب 18 سنة، نفسه على طبق لـ “الفاف” من خلال الحديث عن قائد الخضر رياض محرز، الذي يعتبر قدوة وبوابة لعدد من اللاعبين الشباب لتمثيل الجزائر مستقبلا.

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