بوعناني يفتتح عداده التهديفي هذا الموسم من بوابة مواجهة غلاسكو رانجرز

بصم الجناح الدولي الجزائري، ونادي نيس، بدر الدين بوعناني، اليوم الخميس، على أول أهدافه هذا الموسم.

وتمكن لاعب الخضر، بوعناني، من تسجيل هدف فريقه الوحيد، نيس، في مواجهة غلاسكو رانجرز، في إطار الجولة الخامسة من بطولة “الأوروبا ليغ”، بطريقة رائعة مخالفة مباشرة، بعد أن كان الفريق الفرنسي متأخرا في النتيجة بأربع أهداف دون رد.

ونال اللاعب، بدر الدين بوعناني، على تنقيط جيد في اللقاء، بعلامة 7.6، بعد أن خاض كامل أطوار هذه المواجهة التي سجل فيها هدفا، وقدم تمريرة مفتاحية، ومراوغة ناجحة، بالإضافة لتدخلين ناجحين.

فيما خاض الدولي الجزائري الآخر، هشام بوداوي، هذه المواجهة أساسيا ولغاية الدقيقة الـ69 من الشوط الثاني، ونال تنقيط متوسطا في اللقاء بعلامة 6.8.