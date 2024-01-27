بوعناني يقترب من الانضمام لنادي لوريان

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، أمس الجمعة، أن إدارة نادي نيس اتفقت من نظيرتها نادي لوريان، على إعارة لاعبها الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني.

وحسب ما كشفه الصُحفي بموقع “فوت ميركاتو”، المتخصص في أخبار انتقالات الدوري الفرنسي، سانتي أونا، فإن إدارة نيس، وافقت على إعارة لاعبها بوعناني إلى نادي لوريان.

وأوضح المصدر، أن لاعب الخضر بوعناني، متفتح على تغيير الأجواء، خلال الميركاتو الشيتوي الحالي.

وأكد ذات المصدر، أن بوعناني أقنعه مدرب لوريان ريجيس لوبريس، بمنحه فرص أكثر للعب والبروز هذا الموسم في “الليغ1”.

ومن المنتظر أن يتم الاعلان عن الصفقة، في الأيام القليلة القادمة.