بوعناني يقود شتوتغارت لنهائي كأس ألمانيا

قاد الدولي الجزائري، فارس بوعناني، اليوم الخميس، ناديه شتوتغارت لبلوغ نهائي كأس ألمانيا، عقب تحقيقه فوزا مثيرا أمام فرايبورغ في نصف النهائي.

المواجهة التي احتضنها ملعب MHP أرينا بمدينة شتوتغارت، عرفت سيناريو دراماتيكيًا، إذ تقدم المنافس في الدقيقة 28 عن طريق إيغستين، قبل أن يعادل شتوتغارت النتيجة في الدقيقة 70 عبر أونداف. لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل (1-1) ويمتد اللقاء إلى الشوطين الإضافيين.

ودخل بوعناني بديلاً في الدقيقة 118 من الشوط الإضافي الثاني، لكنه لم يحتج سوى دقيقة واحدة ليترك بصمته، إذ قدم تمريرة حاسمة في الدقيقة 119 لزميله تياغو توماس، الذي سجل هدف الفوز القاتل، مانحًا فريقه بطاقة العبور إلى النهائي.

ويواصل اللاعب الجزائري تقديم مساهمات حاسمة هذا الموسم، إذ خاض 27 مباراة في مختلف المنافسات، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة.

ومن المنتظر أن يواجه شتوتغارت في النهائي نادي بايرن ميونيخ يوم 23 ماي المقبل، في قمة مرتقبة على لقب الكأس.

La passe décisive de Badredine Bouanani pour le but du 2-1 à la 120e. 🅰️🇩🇿 pic.twitter.com/KTGA4aALIi

— 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗨. 🔍🇩🇿 (@CompsMercu) April 23, 2026