بوعناني يمدد عقده مع نيس ويكشف طموحاته

أعلنت إدارة نادي نيس الفرنسي، رسميا عن تمديد عقد لاعبها الدولي الجزائري، بدر الدين بوعناني، لموسمين إضافيين، ليصبح عقده الجديد يمتد إلى صيف 2029.

ولم يتوان لاعب “الخضر” في الكشف عن طموحاته مع النادي الفرنسي، وذلك، في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لنيس، عبر منصة “إكس” أمس الثلاثاء.

وقال بوعناني: “لدي كل شيء لأكون سعيدًا هنا، في نادٍ طموح يناسبني تمامًا. أهدافي واضحة أريد الاستمرار، وأن أكون أكثر فأكثر في التشكيلة الأساسية، لأثبت لمدربي أنه يمكن أن يثقوا بي”.

وفي المقابل، أكد لاعب الخضر، بأنه يريد امتاع جماهير نادي نيس. وأن يكون أكثر حسما، وختم: “أعلم أن هذا هو أحد مجالات التقدم التي أحققها، وأنا أعمل كثيرًا لأكبر وأتطور.. أعلم أن هذا هو أفضل مكان للقيام بذلك.”

