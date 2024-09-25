بوعناني ينال ثالث أعلى تنقيط من جانب نيس في مواجهة سوسيداد

نال اللاعب الدولي الجزائري، بدر الدين بوعناني، ثالث أعلى علامة في ناديه نيس، خلال مواجهة ريال سوسيداد.

في إطار الجولة الأولى لمنافسة “الأوروبا ليغ”. احتضنها ملعب “أليانز ريفييرا” بمدينة ليل، اليوم الأربعاء، وانتهت بهدف في كل شبكة.

وشارك لاعب الخضر، بوعناني، أساسياً إلى غاية الدقيقة الـ68 من الشوط الثاني، ونال ثالث أعلى علامة من جانب ناديه نيس، بتنقيط 7.3، خلف زميليه، دانتي صاحب أعلى علامة بـ7.5، و إيفان غيساند 7.4.

وقدم بوعناني، خلال هذه المواجهة أداءً جيداً على العموم، حيث لمس الكرة في 42 مناسبة، وقدم 22 تمريرة منها 21 تمريرة ناجحة.

كما سدد لاعب الخضر، بدر الدين بوعناني، تسديدة واحدة نحو مرمى المنافس، وقدم تمريرة مفتاحية. أما من الجانب الدفاعي، حسم، بوعناني، 5 صراعات ثنائية لصالحه من أصل 10.

للإشارة، اكتفى الدولي الجزائري الآخر في صفوف نيس، هشام بوداوي، بمتابعة اللقاء من مقاعد البدلاء.