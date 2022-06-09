بوعناني يهدي الجزائر ذهبية بطولة إفريقيا لألعاب القوى

توج العداء الجزائري أمين بوعناني، بالميدالية الذهبية لبطولة إفريقيا لألعاب القوة، الجارية بجزر موريس، في نهائي سباق 110 متر حواجز.

وتصدر بوعنانب هذا السباق، بتوقيت 13ثا، و26ج، محطما بذلط رقمه القياسي الوطني، الذي حققه بملتقى فورباج بفرنسا، بتوقيت 13ثا، 45ج.

كما نجح العداء الجزائري، بعد تتويجه بالميدالية الذهبية، من قطع تأشيرة التأهل لبطولة العالم لألعاب القوى (أوريغون)، المقرر بالولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن الجزائر تشارك في فعاليات البطولة الإفريقية لألعاب القوى الجارية، بـ14 عداء (11 ذكور، و3 إناث).