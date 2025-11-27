بوعناني يوقّع هدفاً جديداً في الدوري الأوروبي ويواصل تألقه مع شتوتغارت

سجّل الدولي الجزائري، بدر الدين بوعناني، اليوم الخميس، هدفاً في فوز ناديه شتوتغارت الألماني على غو أهد إيغلز الهولندي بنتيجة 4-0.

في إطار الجولة الخامسة من منافسات الأوروبا ليغ.

بوعناني دخل بديلاً في آخر عشر دقائق، ونجح في إضافة الهدف الرابع لفريقه، مؤكداً فعاليته الكبيرة كلما منح الفرصة للمشاركة.

ورفع لاعب الخُضر رصيده هذا الموسم إلى هدفين في الدوري الأوروبي، ضمن 13 مباراة خاضها في مختلف المسابقات.

ليواصل بذلك منح إشارات إيجابية للطاقم الفني لشتوتغارت وللمنتخب الوطني، خاصة مع تطوره الملفت في اللمسة الأخيرة وقدرته على صنع الفارق في فترات قصيرة من اللعب.