بوعناني أساسيا في مباراة نيس أمام إيلفسبورغ السويدي في اليوروباليغ

سجل الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني، حضوره ضمن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها مدرب نيس خلال مواجهة نادي إيلفسبورغ السويدي في الدوري الأوروبي “يوروباليغ”.

وهي فرصة مواتية للاعب الشاب الذي يسعى لتطوير مستواه ولفت انتباه أكبر الأندية الأوروبية التي تراقبه منذ مدة.

ومن جهة أخرى، يوجد الحارس الجزائري، تيدي بولهندي، على دكة البدلاء.

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