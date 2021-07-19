بوغاتشار يحصد الأخضر واليابس في طواف فرنسا

أسدل الستار على طواف فرنسا 2021، بفوز الدراج السلوفيني “تاداي بوغاتشار” من فريق “الإمارات” بالقميص الأصفر، وبالقميص الأبيض (كأحسن شاب) وبالقميص المنقط (كأفضل متسلق)، ليحصد بذلك الشاب السلوفيني الأخضر واليابس.

بوغاتشار سيطر على الطواف منذ البداية، خاصة مع انسحاب منافسه المباشر “روجليتش” بسبب الإصابة بعد تعرضه للسقوط في أولى مراحل “التور”، غير أن هذا لم يمنع الشاب السلوفيني ذو 22 سنة من التتويج لثاني مرة على التوالي بطواف فرنسا.

وتفوق الدراج السلوفيني على كل من الدنماركي “جوناس فينجيغارد” دراج فريق “جامبو” بفارق 5 دقائق و 20 ثانية والكولومبي “كاراباز” دراج فريق” إينويس” بفارق 7 دقائق و 3 ثوان.