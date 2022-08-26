بوغادو :” أرفع القبعة للسباحين الجزائريين بعد التألق في البطولة الإفريقية”

أكد عبد الحكيم بوغادو رئيس الإتحادية الجزائرية للسباحة على أن المنتخب الوطني يستحق الإنجاز الذي حقّقه في البطولة الإفريقية.

وقال في تصريح له لـ “النهار”، اليوم الأحد. بعد العودة إلى أرض الوطن :”المنافسة كانت مستواه دولي، و أرفع القبعة للسباحين الجزائريين بدليل حطموا الأرقام وجد راض على السباحين و الطاقم الفني الذي ترك السباحين باتم جاهزية”.

يذكر، ان المنتخب الوطني للسباحة توّح أفضل منتخب في دورة تونس، فيما توّج صيود أفضل سباح في الدورة.

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