بوغادو: “بلغنا هدفنا الأول في انتظار خوض الدور النهائي”
بقلم كريم تيغرمت
أكد رئيس الاتحادية الجزائرية للسباحة عبد الحكيم بوغادو، بلوغ السباحين الجزائريين للهدف الأول المسطر لهم في الألعاب المتوسطية، وهران 2022.
وصرح بوغادو، حصريا لتلفزيون “النهار” :صرحنا في وقت سابق بأننا نطمح لبلوغ أربع نهائيات، وبلغ هذا الرقم لحد الآن، ما يؤكد تحقيقنا للهدف الأول”.
كما أضاف: “كل سباحينا من ذوي الخبرة بلغوا الدور النهائي، وفي الدور النهائي كل شيء وارد”.
وتابع رئيس الاتحادية الجزائرية للسباحة عبد الحكيم بوغادو: “المستوى جد عالي في السباحة، أين تم تحطيم أرقام قياسية”.
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