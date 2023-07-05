بوغادو :”راض عن نتائج السباحين الجزائرين في أول يوم”

أبدى رئيس اتحادية السباحة محمد بوغادو رضاه التام عن السباحين الجزائريين في أول يوم من إنطلاق منافسة الألعاب الرياضية.

وقال محمد بوغادو في تصريح لـ “النهار” اليوم بمركب ميلود هدفي بوهران “البطولة تجري في وهران و نحن كاتحادية لدينا مسؤوليات عديدة، أبرزها التنظيم والنتائج، التنظيم جيد ونملك الخبرة الكبيرة في تجسيد ذلك، و النتائج متوازنة، اليوم الأول عرفنا تتويج الجزائر ميدالية ذهبية، و 2 برونزية، و4 فضيات”.

كما أضاف بوغادو “الأمر جيّد، غدا ستكون ميداليات أخرى، شخصيا أن راضي، و الأمر الأجمل هو تحقيق نتائج قياسية”.

وختم رئيس اتحادية السباحة “النتائج ستكون في منحنى تصاعدي، نحن ندعمهم وما عليان إلا رفع الراية الوطنية”.

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