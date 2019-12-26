بوغادو : ” هذا هو سبب برمجة الإجتماع في يوم الجنازة”

ردّ رئيس الإتحادية الجزائرية للسباحة، محمد حكيم بوغادو، على الإتهامات الخطيرة التي أطلقها رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف.

وكان بيراف قد إستنكر عقد إجتماع الإتحادات الرياضية في يوم تشييع جثمان المجاهد الراحل قايد صالح.

ورد رئيس الإتحادية الجزائرية للسباحة محمد حكيم بوغادو على تصريحات بيراف قائلا:

” الإجتماع برمجناه منذ 10 أيام تقريبا، وبعد وفاة المجاهد الراحل قايد صالح رحمه الله، قررنا الإلتقاء والتوجه سويا إلى جنازة الفقيد وهو ما حدث فعلا”.

وأضاف : ” ليس من حق بيراف محاسبتنا ومنعنا من الإجتماع كرؤساء أندية، كما أن هذا الإجتماع لا يعتبر مؤامرة، لأن كل من كان في الإجتماع يتحلى بالمسؤولية”.

وتابع : ” الهدف من هذا الإجتماع هو أن تكون هذه الجمعية بمثابة همزة وصل بين الوزارة والإتحادية واللجنة الأولمبية”.

كما كشف بوغادو عن الصلاحيات التي تتمتع بها جمعية الإتحادات الرياضية الجزائرية موضحا :

“من صلاحيات هذه الجمعية هي الإقتراحات، كما ستكون بمثابة همزة بين الوزارة والإتحادية واللجنة الأولمبية”.

وأضاف : ” اللجنة الأولمبية فشلت في المهام تاعها، ومن باب الحوار واجب علينا كإتحاديات أن نجتمع فيما بيننا وتقديم الإقتراحات والتواصل لحل المشاكل ووضع الإقتراحات النوعية، لكن للأسف بعض الإعلاميين يروجون للإنقسامات فيما بيننا”.

وبخصوص شرعية جمعية الإتحادات الرياضية الجديدة قال بوغادو :

“من حق أي فرد تكوين جمعية رياضية، بما أن الدولة الجزائرية أعطت أهمية كبيرة لتأسيس هذه الجمعيات، حتى رئيس الجمهورية الجديد فتح أبواب الحوار والتشاور”.

كما فند رئيس الإتحاد الجزائري للسباحة محمد بوغادو خبر تدخل الوزير عبد الرؤوف سليم برناوي في عقد هذا الإجتماع قائلا:

“طلبنا من الوزارة ترخيص لعقد هذا الإجتماع قبل أي خطوة، وكان هناك ترخيص ولا يوجد أي ضغط من طرف الوزير الذي ينادي بنفسه من أجل التحاور والتكامل”.