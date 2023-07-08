بوغادو: “وفرنا كل الامكانيات المالية لصيود وكل ما قيل مجرد أكاذيب”

رد عبد الحكيم بوغادو، رئيس الاتحادية الجزائرية للسباحة، على التصريحات الأخيرة لبطل السباحة الجزائرية جواد صيود.

وقال بوغادو، في تصريح “للنهار”: “لم نفهم أين يكمن المشكل من خلال تصريحات والأكاذيب التي مست الاتحادية مؤخرا”.

كما أضاف: “اليوم نحن في منافسة دولية وعلينا أن نرقى للمستوى الدولي حتى من ناحية التصريحات”.

واردف: “كل السباحين الذين كان لهم موعد في السفارة للحصول على تأشيراتهم، وأعلمنا صيود يوم 24 بأن موعده للحصول على تأشيرته كان يوم 27، لكنه وصل متأخرا عن الموعد المحدد”.

وختم عبد الحكيم بوغادو: “الاتحادية منحت كل الامكانيات المالية لجواد صيود منذ 2017 وجاهزون لتقديم كل التفاصيل المالية”.