بوغازي: الجزائر تملك مقومات سياحية لتحقيق الإقلاع الإقتصادي والتنموي

كشف وزير السياحة علي بوغازي، أن تشجيع الإستثمار السياحي ورقمنة القطاع يدخل في إطار جهود الدولة لتحقيق إقلاع إقتصادي وتنموي حقيقي.

وقال الوزير خلال زيارته لولاية الشلف، أن الجزائر تملك مقومات النهوض والإقلاع التنموي والإقتصادي لتشجيع الإستثمار.

وكذا تسهيل الإجراءات على كل المستويات والرقمنة الذي يندرج في إطار التسيير الحسن والشفافية.

وأضاف الوزير، أن الجزائر الجديدة تبنى بسواعد أبنائها من خلال الإستثمار الجاد في كل القطاعات ومواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية التي يشهدها العالم، خاصة أن الجزائر لديها من المدارس العليا والجامعات والكفاءات داخل وخارج الوطن”.

كما شدّد بوغازي على ضرورة تثمين المؤهلات السياحية التي تحوز عليها الجزائر، والترويج لمختلف المناطق والخدمات وتكوين اليد العاملة المؤهلة.

مشددا في ذات الوقت على نوعية الخدمات التي يجب أن تراعي المقاييس الدولية بما يسمح باستقطاب السياح داخليا وخارجيا.