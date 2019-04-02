بوغازي مستشار رئيس الجمهورية ينفي صدور بيان رئاسي يحمل اسمه

نفى محمد علي بوغازي مستشار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة صدور بيان مزور يحمل اسمه دون علمه.

وأكد بوغازي في تصريح لـ”النهار” أن البيان مزور ويبرأ مسؤوليته من البيان.

وأضاف بوغازي أن مضمون البيان مكذوب وصدم لسماع مضمونه.

كما قال المتحدث أنهليس مفوضا لتوقيع أي بيان باسم مؤسسة الرئاسة.

البيان المزور بإسم بوغازي يندرج في سياق بيانات مزورة تم تداولها عبر موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”.

للتذكير كانت قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي بتاريخ 30 مارس قد حذرت من حملة إعلامية شرسة.

وهذا في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش ومؤسسات الجمهورية عبر تداول أخبار مغلوطة.

ويأتي البيان المزور باسم محمد علي بوغازي مستشار رئيس الجمهورية ساعات بعد بيان آخر مزور.

البيان حمل أخبار كاذبة تتعلق بالفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش نائب وزير الدفاع، وسرعان ما كذبته وزارة الدفاع.