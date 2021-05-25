بوغازي يتباحث سبل التعاون الثنائي في السياحة والصناعة التقليدية مع الإمارات العربية

إستقبل وزير السياحة والصناعة التقليدية، محمد علي بوغازي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة يوسف سيف خميس سياع العلمي.

وحسب بيان للوزارة، فقد تحادث الطرفان سبل تعزيز وتقوية التعاون الثنائي في مجال السياحة والصناعة التقليدية.

وأضاف البيان، أن الطرفان نوها بمستوى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين وأهمية تعزيزها من خلال تحيين الاتفاقية المبرمة بين البلدين سنة 2007 في مجال السياحة والصناعة التقليدية وتفعليها ببلورة برنامج تنفيذي لها.

وتم التركيز خلال المحادثات على ضرورة تدعيم العمل البيني لاسيما في مجال الإستثمار السياحي خاصة مع تفعيل التدابير التحفيزية الجديدة في هذا المجال.

واتفق الجانبان على تعزيز التبدلات الثنائية سيما الخبرات في مجال الترويج السياحي والتكوين السياحي و الفندقي.

وكذا تبادل الخبرات في مجال الصناعات التقليدية مبرزين أهمية “توسيع الاتفاقية المشتركة لتشمل العمل العائلي”.